Арахамія: Військово-облікові документи перетворять на QR-коди. Як було з COVID-сертифікатами

Голова "слуг" заявив, що такий крок позбавить військовозобов'язаних потреби носити з собою фізичні військово-облікові документи

Фото: Генштаб ЗСУ

Замість того, щоб носити з собою військово-облікові документи, для військовозобов'язаних будуть згенеровані QR-коди, ідентичні до тих, що були під час пандемії COVID-19. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія з посиланням на Міністерство оборони.

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За його словами, через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військово-облікові дані оновили 2944 українці, через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) – 3703 людини. Ще 415 094 військовозобов'язані зробили це через мобільний застосунок Резерв+.

"Наступний крок – генерація QR коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. По аналогії з Ковід-сертифікатом", – додав Арахамія.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомляв, що через Резерв+ облікові дані уточнило у 80 разів більше людей, ніж через ЦНАП і ТЦК.