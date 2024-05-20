Арахамія: Військово-облікові документи перетворять на QR-коди. Як було з COVID-сертифікатами
Замість того, щоб носити з собою військово-облікові документи, для військовозобов'язаних будуть згенеровані QR-коди, ідентичні до тих, що були під час пандемії COVID-19. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія з посиланням на Міністерство оборони.
За його словами, через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військово-облікові дані оновили 2944 українці, через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) – 3703 людини. Ще 415 094 військовозобов'язані зробили це через мобільний застосунок Резерв+.
"Наступний крок – генерація QR коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. По аналогії з Ковід-сертифікатом", – додав Арахамія.
Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомляв, що через Резерв+ облікові дані уточнило у 80 разів більше людей, ніж через ЦНАП і ТЦК.
- 17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+. Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.
- 18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набрали чинності, у Резерв+ стався збій.