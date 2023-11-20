Арестович делает сольный президентский проект, но нет смысла обсуждать — вице-спикер Рады

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко считает, что экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович делает сольный президентский проект. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, он не хочет обсуждать Арестовича, так как последний является политическим игроком, который даже не находится в Украине.

"Давайте выясним, куда все эти сигналы направлены Алексеем. Он не в Украине, но обращается к украинцам, кто у него подписчики вообще. Много вопросов. Я не знаю, где он, но все пишут, что за границей. Что такое партия Арестовича условная, я не понимаю. Если опираться на его посты в соцсетях, то можно представить, что из этого может выйти партия", — сказал Корниенко.

Он отметил, что ему кажется, что Арестович делает сольный президентский проект.

"Наверное есть аудитория, которая хочет и таких дискуссий, про "мовный талибан". Во время войны против такого сильного врага есть очень тонкая грань в вопросе демократии. По форме он имеет право говорить все, что хочет, вопрос в том, куда дует ветер. Просто все начинается с Цоя, которого я сам люблю, но к публичным исполнениям есть вопросы. Но потом можно дойти до Шуфутинского, а дальше предложат не переводить Пушкина на украинский язык. Это окно нужно вовремя остановить", — заявил вице-спикер.

Политик подчеркнул, что украинская культура боролась за свое место более 30 лет и только после начала большой войны заняла доминирующие позиции.

"У нас появилось много украинской музыки и других продуктов. Вопрос в том, где заканчивается демократия и начинается вред государству во время войны", — резюмировал парламентарий.

Арестович с начала полномасштабного вторжения вернулся в команду Офиса президента, у него была должность внештатного советника. После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом".

В тот же вечер Арестович "допустил" то же самое. Впоследствии он "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", а затем сообщил, что написал заявление об увольнении. 17 января 2023-го Арестович был уволен с должности внештатного советника ОП.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не верит в успех политического проекта Арестовича из-за высокого антирейтинга последнего.

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