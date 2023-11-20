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Арестович робить сольний президентський проєкт, але немає сенсу обговорювати — віцеспікер Ради

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 07:47
Арестович робить сольний президентський проєкт, але немає сенсу обговорювати — віцеспікер Ради - Фото
Олександр Корнієнко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що ексрадник глави Офісу президента Олексій Арестович робить сольний президентський проєкт. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, він не хоче обговорювати Арестовича, оскільки останній є політичним гравцем, який навіть не перебуває в Україні.

"З'ясуймо, куди всі ці сигнали спрямовані Олексієм. Він не в Україні, але звертається до українців, хто в нього підписники взагалі. Багато питань. Я не знаю, де він, але всі пишуть, що за кордоном. Що таке партія Арестовича умовна, я не розумію. Якщо спиратися на його пости у соцмережах, то можна уявити, що з цього може вийти партія", – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що йому здається, що Арестович робить сольний президентський проєкт.

"Напевно, є аудиторія, яка хоче і таких дискусій, про "мовний талібан". Під час війни проти такого сильного ворога є дуже тонка грань у питанні демократії. За формою він має право говорити все, що хоче, питання в тому, куди дме вітер. Просто все починається з Цоя, якого я сам люблю, але до публічних виконань є питання. Але потім можна дійти до Шуфутинського, а далі запропонують не перекладати Пушкіна українською мовою. Це вікно потрібно вчасно зупинити", — заявив віцеспікер.

Політик наголосив, що українська культура боролася за своє місце понад 30 років і лише після початку великої війни зайняла домінуючі позиції.

"У нас з'явилося багато української музики та інших продуктів. Питання у тому, де закінчується демократія та починається шкода державі під час війни", – резюмував парламентар.

  • Арестович з початку повномасштабного вторгнення повернувся до команди Офісу президента, мав посаду позаштатного радника. Після російського удару 14 січня 2023 року ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі, яка вбила десятки мирних жителів, окупанти вкинули, що "це ППО ЗСУ збила нашу ракету – вона відхилилася від траєкторії, впавши на будинок".
  • Того самого вечора Арестович "допустив" те саме. Згодом він "перепросив за серйозну помилку у прямому ефірі", а потім повідомив, що написав заяву про звільнення. 17 січня 2023-го Арестовича було звільнено з посади позаштатного радника ОП.
  • Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов не вірить в успіх політичного проєкту Арестовича через високий антирейтинг останнього.

Читайте також: Арестович захотів у президенти на тлі війни на виживання. Чи будуть вибори – невідомо

Дмитро Гриниченко, Юрій Смирнов
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