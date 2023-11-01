Арестович захотел в президенты на фоне войны на выживание. Будут ли выборы – неизвестно

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович утром 1 ноября опубликовал в соцсетях свою "предвыборную программу", хотя до сих пор неизвестно, когда и состоятся ли выборы в Украине во время войны. В комментарии Интерфакс-Украина он подтвердил намерения баллотироваться на пост президента.

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"Да, буду выдвигаться", – ответил он на вопрос журналиста агентства о своем намерении участвовать в президентских выборах в случае, если они состоятся.

Арестович также подтвердил, что предложения по политическим, экономическим, социальным, военным и другим реформам в Украине, опубликованные им в социальных сетях, являются его предвыборной программой.

"Она будет доработана специалистами, я ее опубликовал для начала дискуссии", – сказал он.

В "предвыборной программе" Арестовича не менее 14 пунктов, в том числе так называемое "предложение коллективному Западу" о североатлантической интеграции Украины.

Экс-советник ОП предлагает Украине вступить в НАТО без временно оккупированных Россией территорий.

"Предложение коллективному Западу – мы готовы к варианту Киссинджера – требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированных на момент вступления территорий, а добиваться их возвращения только политическим путем", – написал он.

Кроме того, спорным пунктом является также "стратегическая оборона на фронте".

"Меняем кадровую политику в Силах обороны на человекоцентрическую: больше жизней сохранить, больше специалистов вырастить. Меняем систему мобилизации: вводим подготовку резервов на опережение и ротацию мобилизованных", – говорится в сообщении.

Кроме того, Арестович предлагает выпускать мужчин за границу "с условием возвращения в случае призыва".

Бывший внештатный советник ОП после увольнения все чаще стал критиковать президента Владимира Зеленского и украинские власти. В частности, он утверждает, что Зеленский якобы "перестал говорить с народом", а власть "забюрократизировалась".

Впоследствии он заявил, что "Украине следует избрать президента, который сможет побороть в стране коррупцию", а Зеленский, по его словам, этого не смог сделать.

В августе Арестович отреагировал на комментарии украинцев, что из-за его скандальных заявлений люди не проголосуют за него на следующих президентских выборах, когда бы они ни состоялись.

"Я вас хочу спросить, долб***бы, бл*дь! Если вы за меня не проголосуете, кому от этого будет хуже? Вы подумайте своей тупоголовой головой, бл*дь! Я буду сидеть на яхте, после того как война закончится, в Тихом океане, есть омаров и вести семинары. А что будет с вами, когда вы за меня не проголосуете? Вы подумайте своей головой дурной", – заявил он.

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2024 года, однако неизвестно, будут ли они проведены в условиях военного положения. Разнообразные социологические институты проводили ряд опросов на этот счет. В частности, Центр Разумкова опубликовал следующие данные: к идее проведения выборов в Украине, пока идет война, положительно относятся 15,1% опрошенных украинцев, негативно – 63,8%. Социологическая группа Рейтинг заявила, что 62% украинцев против выборов во время войны и подавляющее большинство хотело бы больше парламентских, чем президентских выборов.

Арестович с начала полномасштабного вторжения вернулся в команду Офиса президента, у него была должность внештатного советника.

После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом".

В тот же вечер Арестович "допустил" то же самое. Впоследствии он "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", а затем сообщил, что написал заявление об увольнении.

17 января 2023-го Арестович был уволен с должности внештатного советника ОП.

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