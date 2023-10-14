Армения присоединилась к Суду, желающему арестовать Путина. Он говорил, что посетит страну
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МУС), за которое ранее проголосовал парламент страны. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении. Соответственно, Армения присоединилась к Уставу МУС.
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Суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и страны, принявшие устав Суда, обязаны его арестовать на своей территории.
В ходе саммита Содружества Независимых Государств 13 октября Путин заявил, что работает с армянским премьером и постоянно на связи с ним, так же работают и Министерства иностранных дел, и экономический блок правительств двух государств.
По словам диктатора, если сложится "нормальная обстановка", и он съездит в Армению, и армянское руководство приедет в РФ.
Президент Армении одобрил ратификацию еще 13 октября, кроме нее он одобрил принятие заявления "О признании задним числом юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения".
Ратификация устава Национальным собранием Армении состоялась 3 октября.
Армянские политики отмечали, что принятие Устава не направлено против РФ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что ратификация Римского устава не связана с отношениями с Россией.
Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что ратификация этого документа позволит инициировать в МКС рассмотрение против Азербайджана за якобы военные преступления, совершенные в бывшем самопровозглашенном Нагорном Карабахе.
Глава комиссии армянского парламента по вопросам государственно-правовых отношений Владимир Варданян заявлял, что Армения провела "достаточно большую работу", чтобы ничего не угрожало двусторонним союзническим отношениям после ратификации документа.
- 17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.
- Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн. для поддержки МКС в его расследованиях военных преступлений в Украине.
- 24 марта Армения начала процесс ратификации Римского устава.
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