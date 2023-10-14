Армения присоединилась к Суду, желающему арестовать Путина. Он говорил, что посетит страну

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МУС), за которое ранее проголосовал парламент страны. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении. Соответственно, Армения присоединилась к Уставу МУС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и страны, принявшие устав Суда, обязаны его арестовать на своей территории.

В ходе саммита Содружества Независимых Государств 13 октября Путин заявил, что работает с армянским премьером и постоянно на связи с ним, так же работают и Министерства иностранных дел, и экономический блок правительств двух государств.

По словам диктатора, если сложится "нормальная обстановка", и он съездит в Армению, и армянское руководство приедет в РФ.

Президент Армении одобрил ратификацию еще 13 октября, кроме нее он одобрил принятие заявления "О признании задним числом юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения".

Ратификация устава Национальным собранием Армении состоялась 3 октября.

Армянские политики отмечали, что принятие Устава не направлено против РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что ратификация Римского устава не связана с отношениями с Россией.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что ратификация этого документа позволит инициировать в МКС рассмотрение против Азербайджана за якобы военные преступления, совершенные в бывшем самопровозглашенном Нагорном Карабахе.

Глава комиссии армянского парламента по вопросам государственно-правовых отношений Владимир Варданян заявлял, что Армения провела "достаточно большую работу", чтобы ничего не угрожало двусторонним союзническим отношениям после ратификации документа.

17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Более 40 стран мира поддержали ордер на арест российского диктатора и дали $4,9 млн. для поддержки МКС в его расследованиях военных преступлений в Украине.

24 марта Армения начала процесс ратификации Римского устава.

Читайте также: "Идет соревнование – кто будет наказывать Путина". Как и когда руководство РФ окажется на скамье подсудимых

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.