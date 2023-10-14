RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вірменія приєдналася до Суду, який хоче заарештувати Путіна. Той казав, що відвідає країну

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 14:51
Вірменія приєдналася до Суду, який хоче заарештувати Путіна. Той казав, що відвідає країну - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), за яку раніше проголосував парламент країни. Про це повідомляє пресслужба глави Вірменії. Відповідно, Вірменія приєдналась до Статуту МКС.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, і країни, що прийняли статут Суду, зобов'язані його заарештувати на своїй території.

Під час саміту Співдружності Незалежних Держав 13 жовтня Путін заявив, що працює з вірменським прем'єром та постійно на зв'язку з ним, так само працюють і Міністерства закордонних справ, і економічний блок урядів двох держав.

За словами диктатора, якщо складеться "нормальна ситуація", він з'їздить до Вірменії, і вірменське керівництво приїде до РФ.

Президент Вірменії схвалив ратифікацію ще 13 жовтня, окрім неї, він схвалив прийняття заяви "Про визнання заднім числом юрисдикції Міжнародного кримінального суду Республікою Вірменія".

Ратифікація статуту Національними зборами Вірменії відбулась 3 жовтня.

Вірменські політики наголошували, що ухвалення Статуту не спрямовано проти РФ.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що ратифікація Римського статуту не пов'язана з відносинами з Росією.

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян повідомив, що ратифікація цього документа дозволить ініціювати в МКС розгляд проти Азербайджану за нібито воєнні злочини, скоєні в колишньому самопроголошеному Нагірному Карабаху.

Голова комісії вірменського парламенту з питань державно-правових відносин Володимир Варданян заявляв, що Вірменія провела "досить велику роботу", аби нічого не загрожувало двостороннім союзницьким відносинам після ратифікації документа.

Читайте також: "Йде змагання – хто каратиме Путіна". Як і коли керівництво РФ опиниться на лаві підсудних

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
володимир путінВірменіямксміжнародний кримінальний судВаагн Хачатурян
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 