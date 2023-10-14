Вірменія приєдналася до Суду, який хоче заарештувати Путіна. Той казав, що відвідає країну

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), за яку раніше проголосував парламент країни. Про це повідомляє пресслужба глави Вірменії. Відповідно, Вірменія приєдналась до Статуту МКС.

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Суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, і країни, що прийняли статут Суду, зобов'язані його заарештувати на своїй території.

Під час саміту Співдружності Незалежних Держав 13 жовтня Путін заявив, що працює з вірменським прем'єром та постійно на зв'язку з ним, так само працюють і Міністерства закордонних справ, і економічний блок урядів двох держав.

За словами диктатора, якщо складеться "нормальна ситуація", він з'їздить до Вірменії, і вірменське керівництво приїде до РФ.

Президент Вірменії схвалив ратифікацію ще 13 жовтня, окрім неї, він схвалив прийняття заяви "Про визнання заднім числом юрисдикції Міжнародного кримінального суду Республікою Вірменія".

Ратифікація статуту Національними зборами Вірменії відбулась 3 жовтня.

Вірменські політики наголошували, що ухвалення Статуту не спрямовано проти РФ.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що ратифікація Римського статуту не пов'язана з відносинами з Росією.

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян повідомив, що ратифікація цього документа дозволить ініціювати в МКС розгляд проти Азербайджану за нібито воєнні злочини, скоєні в колишньому самопроголошеному Нагірному Карабаху.

Голова комісії вірменського парламенту з питань державно-правових відносин Володимир Варданян заявляв, що Вірменія провела "досить велику роботу", аби нічого не загрожувало двостороннім союзницьким відносинам після ратифікації документа.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України. Виданий у Гаазі ордер – довічний.

Понад 40 країн світу підтримали ордер на арешт російського диктатора і дали $4,9 млн для підтримки МКС у його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

24 березня Вірменія розпочала процес ратифікації Римського статуту.

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