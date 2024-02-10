Армия РФ продолжает нести огромные потери. Полк и десятки единиц техники за сутки

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 980 российских оккупантов за минувшие сутки боев на фронте

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 980 солдат и офицеров, а также 61 единицу техники и 24 артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 111 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Работино, Новопокровки и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 394 270 (+980),

— танков — 6394 (+9),

— боевых бронированных машин — 11 942 (+21),

— артиллерийских систем — 9459 (+24),

— РСЗО — 981,

— средств ПВО — 666,

— самолетов — 332,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7235 (+26),

— крылатых ракет — 1881,

— кораблей/катеров — 24,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 579 (+28),

— специальной техники — 1512 (+3).

8 февраля президент Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

Новым начальником Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, занимавший должность командующего Силами территориальной обороны.

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