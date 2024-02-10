Армия РФ продолжает нести огромные потери. Полк и десятки единиц техники за сутки
Российская армия потеряла 980 солдат и офицеров, а также 61 единицу техники и 24 артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 111 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Работино, Новопокровки и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 394 270 (+980),
— танков — 6394 (+9),
— боевых бронированных машин — 11 942 (+21),
— артиллерийских систем — 9459 (+24),
— РСЗО — 981,
— средств ПВО — 666,
— самолетов — 332,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7235 (+26),
— крылатых ракет — 1881,
— кораблей/катеров — 24,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 579 (+28),
— специальной техники — 1512 (+3).
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