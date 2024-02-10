Армія РФ і далі зазнає величезних втрат. Полк та десятки одиниць техніки за добу

Збройні Сили України "відмінусували" 980 російських окупантів за минулу добу боїв на фронті

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 980 солдатів і офіцерів, а також 61 одиницю техніки та 24 артилерійські системи за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці військові заявляли про 111 бойових зіткнень, росіяни наступають в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного, Новопокровки та Кринкiв.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 394 270 (+980),

– танків – 6394 (+9),

– бойових броньованих машин – 11 942 (+21),

– артилерійських систем – 9459 (+24),

– РСЗВ – 981,

– засобів ППО – 666,

– літаків – 332,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),

– крилатих ракет – 1881,

– кораблів/катерів – 24,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 579 (+28),

– спеціальної техніки – 1512 (+3).

8 лютого президент Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитися в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський перерахував вісім змін, на які чекає найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів – побудувати в армії дієву систему ротацій.

Новим начальником Генштабу ЗСУ замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду командувача Силами територіальної оборони.

Читайте також: Сирський назвав пріоритети на посадi головкома ЗСУ: Життя бійців, БпЛА, зброя, штаби, логістика