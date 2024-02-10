Армія РФ і далі зазнає величезних втрат. Полк та десятки одиниць техніки за добу
Російська армія втратила 980 солдатів і офіцерів, а також 61 одиницю техніки та 24 артилерійські системи за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 111 бойових зіткнень, росіяни наступають в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного, Новопокровки та Кринкiв.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 394 270 (+980),
– танків – 6394 (+9),
– бойових броньованих машин – 11 942 (+21),
– артилерійських систем – 9459 (+24),
– РСЗВ – 981,
– засобів ППО – 666,
– літаків – 332,
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),
– крилатих ракет – 1881,
– кораблів/катерів – 24,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 579 (+28),
– спеціальної техніки – 1512 (+3).
- 8 лютого президент Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитися в команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський перерахував вісім змін, на які чекає найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів – побудувати в армії дієву систему ротацій.
- Новим начальником Генштабу ЗСУ замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду командувача Силами територіальної оборони.
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