Армия России испытывает проблемы с ПВО. Как внутри РФ, так и на фронте — разведка Британии
Российские оккупанты испытывают проблемы с системами противовоздушной обороны средней дальности для защиты объектов на территории РФ и на фронте. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики напомнили о взрывах на аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ 26 декабря, где якобы был удар беспилотников по базе стратегической авиации оккупантов.
Отмечается, что Москва долгое время уделяла большое внимание поддержанию передовой наземной ПВО, но становится все более очевидным, что она изо всех сил пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри России.
Британцы заявляют, что одной из проблем для РФ, вероятно, является большой спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как комплекс "Панцирь", которые, как ожидается, будут играть важную роль в противодействии БПЛА.
Помимо обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве требуются для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине, резюмировали в сводке.
- Утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных. Минобороны РФ утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель троих российских военных.
- Впервые взрывы на аэродромах в Энгельсе и Рязани прогремели 5 декабря. Тогда были повреждены стратегические бомбардировщики армии РФ и погибли несколько военных.
- Россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край (Дальний Восток) после взрывов на аэродроме Энгельс.
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