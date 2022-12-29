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Армия России испытывает проблемы с ПВО. Как внутри РФ, так и на фронте — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 08:53
Армия России испытывает проблемы с ПВО. Как внутри РФ, так и на фронте — разведка Британии - Фото
ЗРК "Панцирь" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты испытывают проблемы с системами противовоздушной обороны средней дальности для защиты объектов на территории РФ и на фронте. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики напомнили о взрывах на аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ 26 декабря, где якобы был удар беспилотников по базе стратегической авиации оккупантов. 

Отмечается, что Москва долгое время уделяла большое внимание поддержанию передовой наземной ПВО, но становится все более очевидным, что она изо всех сил пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри России.

Британцы заявляют, что одной из проблем для РФ, вероятно, является большой спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как комплекс "Панцирь", которые, как ожидается, будут играть важную роль в противодействии БПЛА.

Помимо обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве требуются для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине, резюмировали в сводке. 

СПРАВКА. Энгельс расположен напротив Саратова, примерно в 700 км от подконтрольной Украине территории. С аэродрома в Энгельсе (среди прочих точек запуска) взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС, которые бьют ракетами по Украине.

Читайте также: Воздушные силы о "хлопках" в Энгельсе: Такое будет происходить чаще – это следствие войны 

Дмитро Гриниченко
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война пво британская разведка энгельс
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