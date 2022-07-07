Армия России набирает людей для войны против Украины через сайты работы: скрины

Армия России ищет на сайтах поиска работы десятки тысяч людей, согласных заключить контракт и уехать воевать против Украины. Об этом написал российский ресурс Важные истории.

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После мониторинга таких ресурсов издание выяснило, что по меньшей мере семь частей армии РФ, которые воевали против Украины, ищут 2166 военных для пополнения личного состава. К середине июня в/ч искали более 22 200 новых "сотрудников".

Среди таких – подразделения, которые считают причастными к резне в Буче: 64 мотострелковая бригада из Хабаровского края (ищут 356 человек), и 104 гвардейский десантно-штурмовой полк (300 человек).

Больше всего пополнения ищет 37 мотострелковая бригада из Бурятии: требуется 1270 человек.

Судя по карте издания об известных потерях России на этой войне (украинский Крым там обозначен как часть РФ. — Прим. ред.), это регион страны-оккупанта занимает второе место по числу смертей захватчиков в Украине после Ростовской области.

Как удалось выяснить изданию, около 190 человек ищет 74-я отдельная мотострелковая бригада из Кемеровской области, которая в мае потеряла только известными 485 оккупантов на переправе через Северский Донец.

Издание пишет, что "добровольцев" среди россиян также набирают за счет принудительной мобилизации на захваченных землях Украины, через ЧВК Вагнера и кадыровские подразделения.

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Перед отправкой в Украину военный должен пройти обучение, но на практике людей отправляют на войну практически сразу, пишут там.

"У нас практически сразу отправляют. На стрельбы поездите, на полигон, до ближайшей отправки. Спрашивают: "Готов сразу поехать?" Если сразу готов, то убываешь", – рассказали изданию в отделе кадров одного из подразделений, добавив, что новичков перебрасывают на фронт, как только наберется группа.

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Евгений Пилипенко

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