Армия России потеряла 126 единиц техники за сутки. Огромные потери в личном составе — ВСУ
Российская армия потеряла еще 1160 солдат и офицеров, 126 единиц техники, а также 43 артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 92 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 421 430 (+1160),
— танков — 6695 (+17),
— боевых бронированных машин — 12 779 (+51),
— артиллерийских систем — 10 350 (+42),
— РСЗО — 1009 (+1),
— средств ПВО — 701,
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7963 (+42),
— крылатых ракет — 1919 (+1),
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 532 (+53),
— специальной техники — 1647 (+5).
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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