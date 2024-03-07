Армия России потеряла 126 единиц техники за сутки. Огромные потери в личном составе — ВСУ

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 1160 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Армейская авиация ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла еще 1160 солдат и офицеров, 126 единиц техники, а также 43 артиллерийские системы за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 92 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 421 430 (+1160),

— танков — 6695 (+17),

— боевых бронированных машин — 12 779 (+51),

— артиллерийских систем — 10 350 (+42),

— РСЗО — 1009 (+1),

— средств ПВО — 701,

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7963 (+42),

— крылатых ракет — 1919 (+1),

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 532 (+53),

— специальной техники — 1647 (+5).

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили вражеское наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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