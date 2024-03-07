Армія Росії втратила 126 одиниць техніки за добу. Величезні втрати в особовому складі — ЗСУ

Збройні Сили України "відмінусували" ще 1160 російських окупантів за добу боїв на фронті

Армійська авіація ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила ще 1160 солдатів та офіцерів, 126 одиниць техніки, а також 43 артилерійські системи за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 92 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 421 430 (+1160),

- танків – 6695 (+17),

- бойових броньованих машин – 12 779 (+51),

- артилерійських систем – 10 350 (+42),

- РСЗВ – 1009 (+1),

- засобів ППО – 701,

- літаків – 347,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),

- крилатих ракет – 1919 (+1),

- кораблів/катерів – 26,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 532 (+53),

- спеціальної техніки – 1647 (+5).

27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, аби стримувати наступ росіян.

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