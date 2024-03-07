Армія Росії втратила 126 одиниць техніки за добу. Величезні втрати в особовому складі — ЗСУ
Російська армія втратила ще 1160 солдатів та офіцерів, 126 одиниць техніки, а також 43 артилерійські системи за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 92 бойові зіткнення на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 421 430 (+1160),
- танків – 6695 (+17),
- бойових броньованих машин – 12 779 (+51),
- артилерійських систем – 10 350 (+42),
- РСЗВ – 1009 (+1),
- засобів ППО – 701,
- літаків – 347,
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7963 (+42),
- крилатих ракет – 1919 (+1),
- кораблів/катерів – 26,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 532 (+53),
- спеціальної техніки – 1647 (+5).
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.
- 4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- 5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, аби стримувати наступ росіян.
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