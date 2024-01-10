Армия России потеряла 800 человек и 12 артиллерийских систем за сутки – ВСУ
Российская армия потеряла 800 человек, 39 единиц техники и 12 артиллерийских систем в сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 77 боевых столкновениях, россияне продолжают наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Вербового и Крынок.
Общие потери врага во время большой войны составили:
– личного состава – 366 790 (+800),
– танков – 6038 (+2),
– боевых бронированных машин – 11 216 (+13),
– артиллерийских систем – 8684 (+12),
– РСЗО – 956 (+2),
– средств ПВО – 639 (+1),
– самолетов – 329,
– вертолетов – 324,
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),
– крылатых ракет – 1805 (+18),
– кораблей/катеров – 23,
– подводных лодок – 1,
– автомобильной техники и автоцистерн – 11 575 (+23),
– специальной техники – 1336 (+3).
- Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
- Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.
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