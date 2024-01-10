Армия России потеряла 800 человек и 12 артиллерийских систем за сутки – ВСУ

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали 366 790 россиян, сообщили в Генштабе ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 800 человек, 39 единиц техники и 12 артиллерийских систем в сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 77 боевых столкновениях, россияне продолжают наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Вербового и Крынок.

Общие потери врага во время большой войны составили:

– личного состава – 366 790 (+800),

– танков – 6038 (+2),

– боевых бронированных машин – 11 216 (+13),

– артиллерийских систем – 8684 (+12),

– РСЗО – 956 (+2),

– средств ПВО – 639 (+1),

– самолетов – 329,

– вертолетов – 324,

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+11),

– крылатых ракет – 1805 (+18),

– кораблей/катеров – 23,

– подводных лодок – 1,

– автомобильной техники и автоцистерн – 11 575 (+23),

– специальной техники – 1336 (+3).

Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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