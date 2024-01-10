Армія Росії втратила 800 людей та 12 артилерійських систем за добу – ЗСУ
Російська армія втратила 800 осіб, 39 одиниць техніки та 12 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 77 бойових зіткнень, росіяни продовжують наступати у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Вербового та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 366 790 (+800),
– танків – 6038 (+2),
– бойових броньованих машин – 11 216 (+13),
– артилерійських систем – 8684 (+12),
– РСЗВ – 956 (+2),
– засобів ППО – 639 (+1),
– літаків – 329,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),
– крилатих ракет – 1805 (+18),
– кораблів/катерів – 23,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23),
– спеціальної техніки – 1336 (+3).
- Зараз окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.
- На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не є "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.
- Росія почала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.
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