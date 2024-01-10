Армія Росії втратила 800 людей та 12 артилерійських систем за добу – ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували 366 790 росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 800 осіб, 39 одиниць техніки та 12 артилерійських систем за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 77 бойових зіткнень, росіяни продовжують наступати у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 366 790 (+800),

– танків – 6038 (+2),

– бойових броньованих машин – 11 216 (+13),

– артилерійських систем – 8684 (+12),

– РСЗВ – 956 (+2),

– засобів ППО – 639 (+1),

– літаків – 329,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),

– крилатих ракет – 1805 (+18),

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 575 (+23),

– спеціальної техніки – 1336 (+3).

Зараз окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не є "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

Росія почала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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