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Армия России потеряла больше 900 человек. ВСУ выбили 62 единицы техники и артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 08:13
Армия России потеряла больше 900 человек. ВСУ выбили 62 единицы техники и артиллерии - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 920 человек за минувшие сутки, Вооруженные Силы Украины уничтожили 62 единицы техники и артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино, на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 313 470 (+920),

— танков — 5362 (+8),

— боевых бронированных машин — 10086 (+7),

— артиллерийских систем — 7589 (+20),

— РСЗО — 882 (+1),

— средств ПВО — 580,

— самолетов — 322,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5649 (+15),

— крылатых ракет — 1561,

— кораблей/катеров — 22,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 9973 (+24),

— специальной техники — 1081 (+2).

  • Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.
  • Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
  • 9 ноября спикер ВСУ Штупун сообщил, что россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — преимущественно применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.
  • Авдеевка. Появилось видео, как артиллерия ВСУ уничтожала "очень ценную" для РФ станцию РЭБ.

Читайте также: Месяц, как Россия штурмует Авдеевку. Залужный назвал количество потерь оккупантов

Дмитрий Гриниченко
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