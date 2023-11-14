Армия России потеряла больше 900 человек. ВСУ выбили 62 единицы техники и артиллерии
Российская армия потеряла 920 человек за минувшие сутки, Вооруженные Силы Украины уничтожили 62 единицы техники и артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино, на фронте произошло 80 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 313 470 (+920),
— танков — 5362 (+8),
— боевых бронированных машин — 10086 (+7),
— артиллерийских систем — 7589 (+20),
— РСЗО — 882 (+1),
— средств ПВО — 580,
— самолетов — 322,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5649 (+15),
— крылатых ракет — 1561,
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9973 (+24),
— специальной техники — 1081 (+2).
- Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.
- Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
- 9 ноября спикер ВСУ Штупун сообщил, что россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — преимущественно применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.
- Авдеевка. Появилось видео, как артиллерия ВСУ уничтожала "очень ценную" для РФ станцию РЭБ.
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