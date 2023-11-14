Армия России потеряла больше 900 человек. ВСУ выбили 62 единицы техники и артиллерии

Российская армия потеряла 920 человек за минувшие сутки, Вооруженные Силы Украины уничтожили 62 единицы техники и артиллерии. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Работино, на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 313 470 (+920),

— танков — 5362 (+8),

— боевых бронированных машин — 10086 (+7),

— артиллерийских систем — 7589 (+20),

— РСЗО — 882 (+1),

— средств ПВО — 580,

— самолетов — 322,

— вертолетов — 324,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5649 (+15),

— крылатых ракет — 1561,

— кораблей/катеров — 22,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 9973 (+24),

— специальной техники — 1081 (+2).

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.

Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

9 ноября спикер ВСУ Штупун сообщил, что россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — преимущественно применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.

Авдеевка. Появилось видео, как артиллерия ВСУ уничтожала "очень ценную" для РФ станцию РЭБ.

Читайте также: Месяц, как Россия штурмует Авдеевку. Залужный назвал количество потерь оккупантов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.