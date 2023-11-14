Армія Росії втратила понад 900 людей за добу. ЗСУ вибили 62 одиниці техніки та артилерії

Російська армія втратила 920 осіб минулої доби, Збройні Сили України знищили 62 одиниці техніки та артилерії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного, на фронті сталося 80 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 313 470 (+920),

- танків – 5362 (+8),

- бойових броньованих машин – 10086 (+7),

- артилерійських систем – 7589 (+20),

- РСЗВ – 882 (+1),

- засобів ППО – 580,

- літаків – 322,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),

- крилатих ракет – 1561,

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24),

- спеціальної техніки – 1081 (+2).

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

9 листопада спікер ЗСУ Штупун повідомив, що росіяни скеровують більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.

Авдіївка. З'явилося відео, як артилерія ЗСУ знищувала "дуже цінну" для РФ станцію РЕБ.

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