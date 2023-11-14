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Армія Росії втратила понад 900 людей за добу. ЗСУ вибили 62 одиниці техніки та артилерії

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 08:13
Армія Росії втратила понад 900 людей за добу. ЗСУ вибили 62 одиниці техніки та артилерії - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 920 осіб минулої доби, Збройні Сили України знищили 62 одиниці техніки та артилерії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного, на фронті сталося 80 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 313 470 (+920),

- танків – 5362 (+8),

- бойових броньованих машин – 10086 (+7),

- артилерійських систем – 7589 (+20),

- РСЗВ – 882 (+1),

- засобів ППО – 580,

- літаків – 322,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15),

- крилатих ракет – 1561,

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24),

- спеціальної техніки – 1081 (+2).

  • Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
  • Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.
  • 9 листопада спікер ЗСУ Штупун повідомив, що росіяни скеровують більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.
  • Авдіївка. З'явилося відео, як артилерія ЗСУ знищувала "дуже цінну" для РФ станцію РЕБ.

Читайте також: Місяць, як Росія штурмує Авдіївку. Залужний назвав кількість втрат окупантів

Дмитро Гриниченко
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