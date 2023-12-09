Армия России потеряла почти полк за сутки. Генштаб опубликовал свежую сводку
Российская армия потеряла 900 человек и 24 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявили о 95 боевых столкновениях за прошлый день, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Вербового.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 338120 (+900),
— танков — 5632 (+6),
— боевых бронированных машин — 10519 (+11),
— артиллерийских систем — 8058 (+1),
— РСЗО — 919,
— средств ПВО — 605,
— самолетов — 324,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6136,
— крылатых ракет — 1585 (+14),
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10598 (+7),
— специальной техники — 1159.
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
- Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.
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