Армия России потеряла почти полк за сутки. Генштаб опубликовал свежую сводку

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 900 человек и 24 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявили о 95 боевых столкновениях за прошлый день, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Вербового.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 338120 (+900),

— танков — 5632 (+6),

— боевых бронированных машин — 10519 (+11),

— артиллерийских систем — 8058 (+1),

— РСЗО — 919,

— средств ПВО — 605,

— самолетов — 324,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6136,

— крылатых ракет — 1585 (+14),

— кораблей/катеров — 22,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 10598 (+7),

— специальной техники — 1159.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.

Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

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