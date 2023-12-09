Армія Росії втратила майже полк на добу. Генштаб опублікував нове зведення

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 900 осіб та 24 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявили про 95 бойових зіткнень за минулий день, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вербового.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 338120 (+900),

– танків – 5632 (+6),

– бойових броньованих машин – 10519 (+11),

– артилерійських систем – 8058 (+1),

– РСЗВ – 919,

– засобів ППО – 605,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6136,

– крилатих ракет – 1585 (+14),

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7),

– спеціальної техніки – 1159.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

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