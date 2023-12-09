Армія Росії втратила майже полк на добу. Генштаб опублікував нове зведення
Російська армія втратила 900 осіб та 24 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявили про 95 бойових зіткнень за минулий день, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вербового.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 338120 (+900),
– танків – 5632 (+6),
– бойових броньованих машин – 10519 (+11),
– артилерійських систем – 8058 (+1),
– РСЗВ – 919,
– засобів ППО – 605,
– літаків – 324,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6136,
– крилатих ракет – 1585 (+14),
– кораблів/катерів – 22,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7),
– спеціальної техніки – 1159.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.
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