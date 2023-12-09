Армія Росії втратила майже полк на добу. Генштаб опублікував нове зведення
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 900 осіб та 24 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявили про 95 бойових зіткнень за минулий день, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вербового.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 338120 (+900),

– танків – 5632 (+6),

– бойових броньованих машин – 10519 (+11),

– артилерійських систем – 8058 (+1),

– РСЗВ – 919,

– засобів ППО – 605,

– літаків – 324,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6136,

– крилатих ракет – 1585 (+14),

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10598 (+7),

– спеціальної техніки – 1159.

  • 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
  • Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
  • Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

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