Армия России ударила по Николаеву: попала по жилому дому, есть раненые – видео пожаров
30.09.2022, 07:14
Ракетный удар армии России по Николаеву, 30 сентября (скриншот видео Виталия Кима)
Армия России ночью ударила ракетами по Николаеву, попала по многоэтажке, есть раненые. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, прозвучало семь взрывов, как минимум два было за городом. Двумя ракетами россияне атаковали спальный жилой район. Одна ракета попала в девятиэтажку, есть серьезные повреждения, под завалами находятся люди.
Утром Ким сообщил, что спасатели деблокировали женщину. Известно о восьми раненых в результате удара. Идет сверка списков жильцов.
- 29 сентября армия России обстреляла Николаев кассетными боеприпасами. Погибли три человека, еще 12 ранены.
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