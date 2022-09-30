Армия России ударила по Николаеву: попала по жилому дому, есть раненые – видео пожаров

Армия России ночью ударила ракетами по Николаеву, попала по многоэтажке, есть раненые. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, прозвучало семь взрывов, как минимум два было за городом. Двумя ракетами россияне атаковали спальный жилой район. Одна ракета попала в девятиэтажку, есть серьезные повреждения, под завалами находятся люди.

Утром Ким сообщил, что спасатели деблокировали женщину. Известно о восьми раненых в результате удара. Идет сверка списков жильцов.

29 сентября армия России обстреляла Николаев кассетными боеприпасами. Погибли три человека, еще 12 ранены.

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Марко Сировой

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