Атака "шахеда". Последствия удара РФ по городскому совету в Черниговской области – фото
22.08.2023, 11:28
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот анимации от AiTelly)
Поздним вечером 21 августа страна-террорист РФ запустила по Украине дроны-камикадзе Shahed-136, один из которых ударил по Черниговской области. Фото последствий атаки на гражданский объект опубликовало Оперативное командование "Север".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты попали в здание городского совета в Семеновке. В результате был пожар, разрушения и повреждены дома рядом.
Атака российского "шахеда" произошла по населенному пункту Семеновка в Новгород-Северском районе Черниговской области, пишет ОК "Север".
На фото видны изуродованное здание и пылающие обломки дрона.
Расстояние от Семеновки до границы с РФ – около 10 км.
- 19 августа российские террористы ударили по центру Чернигова, есть погибшие и более 100 раненых.
- Момент удара попал на видео.
- Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов. Организатор мероприятия сообщила, что информации о конкретном месте проведения не было в открытом доступе.
Смотрите также: Чернигов после российской террористической атаки по центру – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии