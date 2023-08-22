Атака "шахеда". Последствия удара РФ по городскому совету в Черниговской области – фото

Поздним вечером 21 августа страна-террорист РФ запустила по Украине дроны-камикадзе Shahed-136, один из которых ударил по Черниговской области. Фото последствий атаки на гражданский объект опубликовало Оперативное командование "Север".

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Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты попали в здание городского совета в Семеновке. В результате был пожар, разрушения и повреждены дома рядом.

Атака российского "шахеда" произошла по населенному пункту Семеновка в Новгород-Северском районе Черниговской области, пишет ОК "Север".

На фото видны изуродованное здание и пылающие обломки дрона.

Расстояние от Семеновки до границы с РФ – около 10 км.

19 августа российские террористы ударили по центру Чернигова, есть погибшие и более 100 раненых.

Момент удара попал на видео.

Удар России по Чернигову был по выставке производителей дронов. Организатор мероприятия сообщила, что информации о конкретном месте проведения не было в открытом доступе.

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