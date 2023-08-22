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Атака "шахеда". Последствия удара РФ по городскому совету в Черниговской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 11:28
Атака
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот анимации от AiTelly)

Поздним вечером 21 августа страна-террорист РФ запустила по Украине дроны-камикадзе Shahed-136, один из которых ударил по Черниговской области. Фото последствий атаки на гражданский объект опубликовало Оперативное командование "Север".

Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты попали в здание городского совета в Семеновке. В результате был пожар, разрушения и повреждены дома рядом.

Атака российского "шахеда" произошла по населенному пункту Семеновка в Новгород-Северском районе Черниговской области, пишет ОК "Север".

На фото видны изуродованное здание и пылающие обломки дрона.

Фото: ОК "Север"

Фото: ОК "Север"

Фото: ОК "Север"

Расстояние от Семеновки до границы с РФ – около 10 км.

Семеновка на карте

Смотрите также: Чернигов после российской террористической атаки по центру – фото

Артём Джерипа
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войначерниговShahed-136атака дронамишахед
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