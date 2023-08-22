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Атака "шахеда". Наслідки російського удару по міській раді на Чернігівщині – фото

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 11:28
Атака
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот анімації від AiTelly)

Пізно ввечері 21 серпня країна-терорист РФ запустила по України дрони-камікадзе Shahed-136, один з яких вдарив по Чернігівській області. Фото наслідків атаки на цивільний об'єкт опублікувало Оперативне командування "Північ".

Глава ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що окупанти поцілили у будівлю міської ради у Семенівці. Унаслідок цього була пожежа, руйнування та пошкоджено будинки поряд.

Атака російського "шахеда" відбулась по населеному пункту Семенівка у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, пише ОК "Північ".

На фото видно понівечену будівлю та уламки дрона, що палають.

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Фото: ОК "Північ"

Відстань від Семенівки до кордону з РФ – близько 10 км.

Семенівка на мапі

Дивіться також: Чернігів після російської терористичної атаки по центру – фото

Артем Джеріпа
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війначернігівShahed-136атака дронамишахед
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