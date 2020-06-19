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Атака в Черном море. ГБР продолжает вести дело против экс-руководства Украины

Атака в Черном море. ГБР продолжает вести дело против экс-руководства Украины - Фото
Александр Бабиков (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
19.06.2020, 10:01

По этому производству "нужно выяснить массу обстоятельств и расставить все точки над "і", заявил замдиректора ГБР Александр Бабиков

Уголовное дело об организации прохода в ноябре 2018 года кораблей ВМС через контролируемый страной-оккупантом Россией Керченский пролив по-прежнему активно в Госбюро расследований. Об этом РБК-Украина рассказал замдиректора ГБР Александр Бабиков.

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По его словам, производство он видел "частично, только отдельные фрагменты".

"Это очень сложное уголовное дело и нужно выяснить массу обстоятельств, чтобы, скажем так, расставить все точки над "і" и не навредить нашему государству", - заявил он, реагируя на замечание журналиста, что "даже МИД говорил о том, что это дело может повлиять на наши позиции в международных судах" против РФ.

Бабиков уверяет, что в бюро "тоже оценивают все возможные риски", так как "задача уголовного производства и интересы государства для нас одинаково важны".

СПРАВКА21 мая 2019-го ГБР начало расследование "совершения возможных неправомерных действий" руководством Украины при принятии решения о переходе кораблей ВМС из Черного в Азовское море, "что привело к тяжелым последствиям". Тогда корабли были атакованы и захвачены РФ у Керченского пролива. ГБР приняло заявление об этом инциденте от вернувшегося в Украину спустя пять лет Андрея Портнова, первого замглавы АП при Викторе Януковиче.  

Замглавы ГБР отказался конкретно отвечать на вопрос о том, готовы ли уже подозрения командующему ВМС (Игорю Воронченко, уже не на этой должности, - ред.) и другим лицам: "Детально это дело не могу комментировать, чтобы не навредить его расследованию".

  • 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН постановил, что РФ должна немедленно вернуть Украине захваченные корабли и моряков.
  • В Москве это требования проигнорировали, так как ранее отказались от участия в слушаниях (в Москве заявили, что трибунал "не обладает юрисдикцией" по этому иску), и вернули людей с техникой лишь осенью по обмену.
  • 22 мая 2020-го Украина передала Арбитражному трибуналу ООН доказательства неправоты России и ее нарушений Конвенции ООН по морскому праву.

Читайте также: Три дела против Порошенко по заявлениям Портнова закрыты - Венедиктова

Евгений Пилипенко
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Петр Порошенко вмс оккупация черное море гбр Игорь Воронченко Александр Бабиков Керченской пролив
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