Атака в Черном море. Морской трибунал ООН сегодня получит улики против России

Сегодня, 22 мая, Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства неправоты страны-агрессора России и ее нарушений Конвенции ООН по морскому праву. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Речь идет о нападении 25 ноября 2018 года боевых кораблей РФ на украинские катера и буксир около Керченского пролива в Черном море. В качестве компенсации Украина требует финансовых выплат.
По словам главы МИД, в меморандум вошли системно изложенные факты с фото- и видеоуликами, а также юридическая позиция Украины. Начиная с сегодняшнего дня, у России есть три месяца, чтобы предоставить свои аргументы по юрисдикции в этом деле.
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"Мы не остановимся, пока не обеспечим ответственность РФ за все, что она сделала против Украины", – подчеркнул Кулеба.
Слушания по делу стартовали прошлой осенью. Подобные процессы растягиваются обычно на годы.
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