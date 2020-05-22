Атака в Черном море. Морской трибунал ООН сегодня получит улики против России

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Сегодня, 22 мая, Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства неправоты страны-агрессора России и ее нарушений Конвенции ООН по морскому праву. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Речь идет о нападении 25 ноября 2018 года боевых кораблей РФ на украинские катера и буксир около Керченского пролива в Черном море. В качестве компенсации Украина требует финансовых выплат.

По словам главы МИД, в меморандум вошли системно изложенные факты с фото- и видеоуликами, а также юридическая позиция Украины. Начиная с сегодняшнего дня, у России есть три месяца, чтобы предоставить свои аргументы по юрисдикции в этом деле.

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"Мы не остановимся, пока не обеспечим ответственность РФ за все, что она сделала против Украины", – подчеркнул Кулеба.

Слушания по делу стартовали прошлой осенью. Подобные процессы растягиваются обычно на годы.

25 мая 2019-го Морской трибунал ООН постановил, что РФ должна немедленно вернуть Украине захваченные корабли и моряков.

В Москве это требования проигнорировали, так как ранее отказались от участия в слушаниях (в Москве заявили, что трибунал "не обладает юрисдикцией" по этому иску), и вернули людей с техникой лишь осенью по обмену.

Вчера президент Зеленский назначил замглавы МИД Евгения Енина агентом Украины по международным делам против России.

Енин пришел на смену дипломатке Елене Зеркаль, которая курировала эти процессы, но несколько месяцев назад ушла из МИД.

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