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Атака в Черном море. Морской трибунал ООН сегодня получит улики против России

Атака в Черном море. Морской трибунал ООН сегодня получит улики против России - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
22.05.2020, 10:33

Министерство иностранных дел передает в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге правовую позицию Украины по атаке России в Черном море

Сегодня, 22 мая, Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства неправоты страны-агрессора России и ее нарушений Конвенции ООН по морскому праву. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Речь идет о нападении 25 ноября 2018 года боевых кораблей РФ на украинские катера и буксир около Керченского пролива в Черном море. В качестве компенсации Украина требует финансовых выплат.

По словам главы МИД, в меморандум вошли системно изложенные факты с фото- и видеоуликами, а также юридическая позиция Украины. Начиная с сегодняшнего дня, у России есть три месяца, чтобы предоставить свои аргументы по юрисдикции в этом деле.

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"Мы не остановимся, пока не обеспечим ответственность РФ за все, что она сделала против Украины", – подчеркнул Кулеба.

Слушания по делу стартовали прошлой осенью. Подобные процессы растягиваются обычно на годы.

  • 25 мая 2019-го Морской трибунал ООН постановил, что РФ должна немедленно вернуть Украине захваченные корабли и моряков.
  • В Москве это требования проигнорировали, так как ранее отказались от участия в слушаниях (в Москве заявили, что трибунал "не обладает юрисдикцией" по этому иску), и вернули людей с техникой лишь осенью по обмену.
  • Вчера президент Зеленский назначил замглавы МИД Евгения Енина агентом Украины по международным делам против России.
  • Енин пришел на смену дипломатке Елене Зеркаль, которая курировала эти процессы, но несколько месяцев назад ушла из МИД.

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Евгений Пилипенко
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