Атаки на Пески и Авдеевку отбиты, россияне "традиционно" отошли в районе Северска — карта
Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Северска, Бахмута, Авдеевки и Песок на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
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На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григорьевки и Спорного. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.
Для улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже "традиционно" понес потери и отошел.
На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцево.
Враг продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки. Враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.
- Армия России провела ряд неуспешных наступлений на Донбассе и пытается наступать под Харьковом, Беларусь проверяет боеготовность спецназа.
- Ранее российские оккупанты вели наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Южнобугском направлениях. Везде были остановлены украинскими защитниками и вынуждены отойти.
- Морпехи устроили засаду на Донбассе: минус танк, два БМП и 15 оккупантов, плюс трое пленных.
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