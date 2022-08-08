Атаки на Пески и Авдеевку отбиты, россияне "традиционно" отошли в районе Северска — карта

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Северска, Бахмута, Авдеевки и Песок на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григорьевки и Спорного. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

Для улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже "традиционно" понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцево.

Враг продолжает ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.



На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Авдеевки, Песков, Невельского, Красногоровки и Курахово. Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Красногоровки, Марьинки и Юрьевки. Враг вел наступательные действия в направлениях Песков, Невельского и Авдеевки, успеха не имел, отошел.

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Дмитрий Гриниченко

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