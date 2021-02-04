Аваков: Перед введением санкций против каналов Медведчука на Донбассе обострилась ситуация

Накануне принятия решения о санкциях против телеканалов из "пула Медведчука" на Донбассе началось обострение ситуации, из-за чего президент Владимир Зеленский был вынужден отправить туда главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Об этом в эфире "Право на владу" сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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"Я вам дам один инсайд... Накануне что происходило? Что обсуждалось накануне в том же СНБО и кабинете президента? Может многие не увидели этого факта, потому что он промелькнул среди множества ярких событий, а президент был вынужден Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта, потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю", – сказал Аваков.

Он считает, что "никакого мирного процесса уже нет: действуют снайперские пары, минометы, обстрелы, война идет".

"Поэтому я предлагаю вам посмотреть на эти решения с этой точки зрения, на фоне этой ситуации", – добавил министр.

29 января беспилотник боевиков сбросил гранату (выстрел ВОГ-17) на позиции ВСУ около Водяного, двое военнослужащих получили осколочные ранения. 30 января двое военных были ранены в результате обстрела около Новомихайловки. 2 февраля снайпер Вооруженных Сил РФ убил на Донбассе украинского военного.

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".

Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

Вадим Ребрина

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