Аваков призвал разработать военный сценарий возвращения оккупированных Крыма и Донбасса
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призвал разработать военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Об этом говорится в колонке Авакова для УП.
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Аваков заявил, что ему странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных Россией территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.
"Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу", – заявил Аваков.
По мнению экс-министра, работа армии, в частности, заключается в том, чтобы иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.
- В конце августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий Украины.
- Президент Владимир Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией. По его мнению, опасность ситуации понимает и президент США Джо Байден.
- В начале сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные могут освободить Донбасс и Крым, но многие погибнут.
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