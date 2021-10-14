Аваков призвал разработать военный сценарий возвращения оккупированных Крыма и Донбасса

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призвал разработать военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Об этом говорится в колонке Авакова для УП.

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Аваков заявил, что ему странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных Россией территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

"Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу", – заявил Аваков.

По мнению экс-министра, работа армии, в частности, заключается в том, чтобы иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

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Наталия Медведева

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