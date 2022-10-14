Авиация нанесла семь ударов, ракетчики и артиллеристы выполнили 190 заданий: сводка с юга

Украинская авиация, артиллерия и ракетчики отработали по российским оккупантам на южном направлении фронта. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

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Украинские военные нанесли семь авиаударов, они были в десятки раз эффективнее ударов россиян, заверяют в ОК. Было поражено четыре позиции ПВО в Бериславском и Каховском районах, три места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах.

Ракетчики и артиллеристы выполнили более 190 заданий. В результате уничтожены РСЗО "Ураган" и "Град", тяжелая огнеметная система "Солнцепек", станции РЭБ, два миномета 120-мм, три танка, три командных пункта российской 35-й армии.

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Армия РФ использует диверсионно-разведывательные группы. Одна из ДРГ вышла на украинский наблюдательный пост. После стрелкового боя она понесла потери убитыми и ранеными и отошла.

Корабельная группировка врага в Черном море возросла до 15 кораблей, они маневрируют вдоль южного берега Крыма. На боевом дежурстве находятся три носителя "Калибров", один из них – подводный. Общее снаряжение – 20 ракет.

Утром 12 октября в ВСУ сообщили, что "закрепили успех" по освобождению пяти населенных пунктов под Бериславом.

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Марко Сировой

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