Axios: Иран может нанести массированный удар в случае атаки Израилем его ядерных объектов

Израиль готовится к удару по Ирану в ближайшее время, отмечает собеседник

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Иран может нанести массированный ответный удар, если Израиль атакует его ядерные объекты. Об этом пишет Axios со ссылкой на знакомого с ситуацией собеседника.

На прошлой неделе специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф предупредил об этом топовых республиканцев в Сенате.

По данным собеседника, Израиль готовится к удару по Ирану уже в ближайшее время, если в эти выходные Виткоффу не удастся достичь прорыва в новом ядерном соглашении.

Однако, по словам Виткоффа, ответ Ирана может перегрузить израильскую систему ПВО и повлечь за собой масштабные разрушения.

Вероятно, Иран планирует удар с использованием большого количества баллистических ракет. Виткофф подчеркнул, что такой удар мог бы повлечь за собой массовые жертвы и серьезные разрушения.

Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами сообщил, что Иран готов к войне и уже определил цели для ударов.

Он подчеркнул, что ответ Ирана на любую атаку Израиля будет "более и разрушительнее", чем две массовые ракетные атаки в прошлом году.

15 июня Стив Виткофф должен начать шестой раунд переговоров – это может быть последний шанс для дипломатии, отмечает издание.

ДОПОЛНЕНО 22:11. Государственный департамент США объявил о масштабном предупреждении об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки.

"В связи с усилением напряженности в регионе Государственный департамент рекомендует находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки гражданам США проявлять повышенную осторожность", – говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили, что в прошлом подобная напряженность приводила к сбоям в поездках и повышенным проблемам безопасности для граждан США в этом регионе.

"Гражданам США следует зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайте step.state.gov, чтобы получать информацию и оповещения и облегчить поиск вас в чрезвычайной ситуации за границей", – добавили в пресс-службе.