Axios: Иран может нанести массированный удар в случае атаки Израилем его ядерных объектов

Axios: Иран может нанести массированный удар в случае атаки Израилем его ядерных объектовдополнено
Иран может нанести массированный ответный удар, если Израиль атакует его ядерные объекты. Об этом пишет Axios со ссылкой на знакомого с ситуацией собеседника.
На прошлой неделе специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф предупредил об этом топовых республиканцев в Сенате.
По данным собеседника, Израиль готовится к удару по Ирану уже в ближайшее время, если в эти выходные Виткоффу не удастся достичь прорыва в новом ядерном соглашении.
Однако, по словам Виткоффа, ответ Ирана может перегрузить израильскую систему ПВО и повлечь за собой масштабные разрушения.
Вероятно, Иран планирует удар с использованием большого количества баллистических ракет. Виткофф подчеркнул, что такой удар мог бы повлечь за собой массовые жертвы и серьезные разрушения.
Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами сообщил, что Иран готов к войне и уже определил цели для ударов.
Он подчеркнул, что ответ Ирана на любую атаку Израиля будет "более и разрушительнее", чем две массовые ракетные атаки в прошлом году.
15 июня Стив Виткофф должен начать шестой раунд переговоров – это может быть последний шанс для дипломатии, отмечает издание.
ДОПОЛНЕНО 22:11. Государственный департамент США объявил о масштабном предупреждении об опасности для Ближнего Востока и Северной Африки.
"В связи с усилением напряженности в регионе Государственный департамент рекомендует находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки гражданам США проявлять повышенную осторожность", – говорится в сообщении.
В Госдепе напомнили, что в прошлом подобная напряженность приводила к сбоям в поездках и повышенным проблемам безопасности для граждан США в этом регионе.
"Гражданам США следует зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайте step.state.gov, чтобы получать информацию и оповещения и облегчить поиск вас в чрезвычайной ситуации за границей", – добавили в пресс-службе.
- 2 мая Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
- 10 мая Виткофф заявлял, что США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.
- 15 мая советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран готов подписать ядерное соглашение в обмен на отмену экономических санкций.
- 22 мая Иран предостерег США и Израиль от атак на ядерные объекты и заявил, что будет сокрушительный ответ.
- 2 июня Reuters сообщало, что Иран планирует отклонить ядерное соглашение с США.