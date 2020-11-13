"Гонения на евреев". Баканов хочет разрешить сотрудникам СБУ иметь родственников в России

Глава СБУ сравнил с антисемитизмом запрет принимать в СБУ людей, у которых среди близких родственников – граждане РФ

Глава СБУ Иван Баканов считает дискриминационной норму законопроекта о реформе СБУ, которой предлагается запретить принимать на работу в ведомство людей, близкие родственники которых имеют гражданство России. Об этом Баканов сказал в интервью Интрефакс-Украина.

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Глава спецслужбы считает, что требование к сотрудникам СБУ не иметь среди близких родственников граждан РФ необоснованно. Оно также противоречит принципу недискриминации по национальному признаку, отметил Баканов.

"С тем же успехом в ближайшей перспективе можем ожидать законодательную инициативу о лишении украинского гражданства тех, у кого есть родственники в РФ, или даже нашивок на одежду в виде звезды..." – сказал глава СБУ.

Он выразил надежду, что "парламентариям хватит здравого смысла исправить собственные ошибки в предложенном законопроекте".

Как известно, законопроект о реформе СБУ 11 марта внес в Раду президент Владимир Зеленский. Согласно его положениям, в СБУ не может быть принято лицо, близкие родственники которого имеют гражданство (подданство) иностранного государства, признанного государством-агрессором, или являются лицами без гражданства.

В мае законопроект был отправлен Радой в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

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Вадим Ребрина

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