Байден: Если Китай будет угрожать суверенитету США, мы будем защищать свою страну

Президент США Джо Байден заявил, что победа в соперничестве с Китаем должна объединить его страну. Об этом он сказал во время ежегодного послания в Конгрессе.

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По его словам, он ясно дал понять главе КНР Си Цзиньпину, что США стремятся к соперничеству, а не конфликту. Он отметил, что не будет извиняться за то, что США становятся сильнее.

"Инвестиции в американские инновации, в отрасли, которые определят будущее и над которыми правительство Китая намерено доминировать. Инвестировать в наши союзы и работать с нашими союзниками для защиты наших передовых технологий, чтобы они не использовались их против нас. Модернизация наших вооруженных сил для обеспечения стабильности и сдерживания агрессии", — сказал Байден.

Американский лидер заявил, что сейчас США находятся в самой сильной позиции за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире.

Байден подчеркнул, что победа в соперничестве с Китаем должна объединить США, так как мир сталкивается с серьезными вызовами.

"Я привержен работе с Китаем там, где он может продвигать американские интересы и приносить пользу миру. Но не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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