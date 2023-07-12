Байден и лидеры НАТО согласились направить "существенный" пакет помощи Украине — Белый дом

Президент США Джо Байден и другие лидеры НАТО согласились направить "существенный" новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщила представитель Белого дома Аманда Слоут, цитирует ее CNN.

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По ее словам, лидеры Альянса единогласно согласились направить новый крупный пакет помощи Украине.

Она отметила, что НАТО проведет первое заседание Совета Украина-НАТО до встречи Байдена с президентом Владимиром Зеленским, на повестке дня будет стоять ближайшая и долгосрочная поддержка Украины.

Также Слоут заявила, что позже американский лидер выступит с докладом о внешней политике, "размышляя о силе и могуществе Альянса".

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