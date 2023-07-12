Байден та лідери НАТО погодилися направити "суттєвий" пакет допомоги Україні — Білий дім
12.07.2023, 11:34
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден та інші лідери НАТО погодилися направити "суттєвий" новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомила представниця Білого дому Аманда Слоут, цитує її CNN.
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За її словами, лідери Альянсу одноголосно погодилися направити новий великий пакет допомоги Україні.
Вона зазначила, що НАТО проведе перше засідання Ради Україна-НАТО до зустрічі Байдена з президентом Володимиром Зеленським, на порядку денному стоятиме найближча та довгострокова підтримка України.
Також Слоут заявила, що пізніше американський лідер виступить з доповіддю про зовнішню політику, "розмірковуючи про силу та могутність Альянсу".
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