Байден та лідери НАТО погодилися направити "суттєвий" пакет допомоги Україні — Білий дім

Президент США Джо Байден та інші лідери НАТО погодилися направити "суттєвий" новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомила представниця Білого дому Аманда Слоут, цитує її CNN.

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За її словами, лідери Альянсу одноголосно погодилися направити новий великий пакет допомоги Україні.

Вона зазначила, що НАТО проведе перше засідання Ради Україна-НАТО до зустрічі Байдена з президентом Володимиром Зеленським, на порядку денному стоятиме найближча та довгострокова підтримка України.

Також Слоут заявила, що пізніше американський лідер виступить з доповіддю про зовнішню політику, "розмірковуючи про силу та могутність Альянсу".

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