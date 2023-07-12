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Байден та лідери НАТО погодилися направити "суттєвий" пакет допомоги Україні — Білий дім

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12.07.2023, 11:34
Байден та лідери НАТО погодилися направити
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден та інші лідери НАТО погодилися направити "суттєвий" новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомила представниця Білого дому Аманда Слоут, цитує її CNN.

За її словами, лідери Альянсу одноголосно погодилися направити новий великий пакет допомоги Україні.

Вона зазначила, що НАТО проведе перше засідання Ради Україна-НАТО до зустрічі Байдена з президентом Володимиром Зеленським, на порядку денному стоятиме найближча та довгострокова підтримка України.

Також Слоут заявила, що пізніше американський лідер виступить з доповіддю про зовнішню політику, "розмірковуючи про силу та могутність Альянсу".

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийДжо БайденвійнаНАТОвійськова допомогабілий дімаманда слоут
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