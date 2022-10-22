Байден о том, почему США помогают Украине: Это про НАТО и Запад, Путин не должен победить
Президент США Джо Байден объяснил, почему страна помогает Украине и заявил, что речь идет не только об украинцах, но также о НАТО и Западе. Об этом он сказал в интервью каналу MSNBC.
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По его словам, США тратят много денег на помощь Украине, но дело касается не только украинцев, но и НАТО с Западом.
"Есть намного большее, чем украинцы. Это про НАТО, про Запад", — сказал Байден.
Он отметил, что нужно убедиться, что российский диктатор Владимир Путин не сможет добиться успеха в войне против Украины.
Комментарий Байдена прозвучал в ответ на вопрос о заявлении лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти, который сказал, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине в следующем году, если они получат контроль над Палатой.
- 19 октября Байден заявил, что Путин оказался в невероятно сложном положении" в Украине, поэтому у него закончились другие варианты, кроме попытки запугать мирных жителей и вынудить их сдаться, но украинцы не пойдут на это.
- Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, но все будет зависеть от того, о чем захочет говорить диктатор.
- Недавно он удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
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