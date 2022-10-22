Байден о том, почему США помогают Украине: Это про НАТО и Запад, Путин не должен победить

Президент США Джо Байден объяснил, почему страна помогает Украине и заявил, что речь идет не только об украинцах, но также о НАТО и Западе. Об этом он сказал в интервью каналу MSNBC.

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По его словам, США тратят много денег на помощь Украине, но дело касается не только украинцев, но и НАТО с Западом.

"Есть намного большее, чем украинцы. Это про НАТО, про Запад", — сказал Байден.

Он отметил, что нужно убедиться, что российский диктатор Владимир Путин не сможет добиться успеха в войне против Украины.

Комментарий Байдена прозвучал в ответ на вопрос о заявлении лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти, который сказал, что республиканцы готовы сократить предоставление помощи Украине в следующем году, если они получат контроль над Палатой.

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Дмитро Гриниченко

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