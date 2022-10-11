Байден обсудит с G7 привлечение Путина к ответственности после обстрелов — Белый дом
11.10.2022, 10:08
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден и лидеры G7 обсудят привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина после массированных ракетных ударов РФ по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
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В Вашингтоне заявили, что Байден и лидеры G7 проведут виртуальную встречу 11 октября, чтобы обсудить поддержку Украины и привлечение Путина к ответственности за агрессию России.
Отдельно отмечается, что будет подниматься вопрос ракетных ударов по Украине 10 октября. Во встрече также примет участие президент Владимир Зеленский.
- Армия РФ утром 10 октября ударила по центру Киева. Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру столицы.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- После массированных ракетных ударов по Киеву и другим городам глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Конгресс США сосредоточиться на поставке Украине комплексов NASAMS и самолетов F-16.
- Взрыв на Крымском мосту не стал поводом для массированных ракетных ударов по Украине, так как россияне долго планировали обстрелы. Об этом сообщил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
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