Байден обсудит с G7 привлечение Путина к ответственности после обстрелов — Белый дом

Президент США Джо Байден и лидеры G7 обсудят привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина после массированных ракетных ударов РФ по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

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В Вашингтоне заявили, что Байден и лидеры G7 проведут виртуальную встречу 11 октября, чтобы обсудить поддержку Украины и привлечение Путина к ответственности за агрессию России.

Отдельно отмечается, что будет подниматься вопрос ракетных ударов по Украине 10 октября. Во встрече также примет участие президент Владимир Зеленский.

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Дмитро Гриниченко

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