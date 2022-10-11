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Байден обсудит с G7 привлечение Путина к ответственности после обстрелов — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 10:08
Байден обсудит с G7 привлечение Путина к ответственности после обстрелов — Белый дом - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден и лидеры G7 обсудят привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина после массированных ракетных ударов РФ по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

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В Вашингтоне заявили, что Байден и лидеры G7 проведут виртуальную встречу 11 октября, чтобы обсудить поддержку Украины и привлечение Путина к ответственности за агрессию России. 

Отдельно отмечается, что будет подниматься вопрос ракетных ударов по Украине 10 октября. Во встрече также примет участие президент Владимир Зеленский

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский США война владимир путин g7 джо байден
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