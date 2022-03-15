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Байден одобрил помощь Украине в размере $13,6 млрд

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 21:57

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 13,6 млрд долларов. Об этом он сообщил в Twitter.

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"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов финансирования", – сказано в сообщении.

Из этой суммы $4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий.

Еще $6,7 млрд будут направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США. 

По словам лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, республиканца от штата Кентукки, часть средств будет использована в качестве гарантии по кредитам Польше, чтобы помочь ей заменить самолеты, которые она предоставит Украине.

  • 6 марта в Белом доме заявили, что работают с Польшей над передачей польских истребителей МиГ-29 Украине. 8 марта Польша предложила передать в распоряжение США все свои МиГ-29 с расчетом на дальнейшую передачу Украине.
  • В Пентагоне отклонили предложение Польши.
Вадим Ребрина
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США помощь джо байден
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