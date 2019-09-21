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Байден призвал Трампа опубликовать текст разговора с Зеленским

Байден призвал Трампа опубликовать текст разговора с Зеленским - Фото
Джо Байден Фото: LIGA.net
21.09.2019, 09:33

21 сентября стало известно, что Конгресс США расследует возможное давление со стороны президента США на украинского главу государства

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии и экс-вице-президент США Джозеф Байден потребовал от президента США Дональда Трампа обнародовать стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с расследованием о возможном давлении со стороны Трампа на украинского лидера. Байден написал об этом в Twitter

"Минимум, который должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку", - написал экс-вице-президент.

По мнению Байдена, "поведение Трампа подрывает национальную безопасность США", из-за "использования американской внешней политики в  политических целях".

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Владимир Зеленский дональд трамп джозеф байден
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