Байден призвал Трампа опубликовать текст разговора с Зеленским

Джо Байден Фото: LIGA.net

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии и экс-вице-президент США Джозеф Байден потребовал от президента США Дональда Трампа обнародовать стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с расследованием о возможном давлении со стороны Трампа на украинского лидера. Байден написал об этом в Twitter.

"Минимум, который должен сейчас сделать Дональд Трамп, это немедленно опубликовать расшифровку телефонного разговора, о котором идет речь. Чтобы американский народ мог дать свою оценку", - написал экс-вице-президент.

По мнению Байдена, "поведение Трампа подрывает национальную безопасность США", из-за "использования американской внешней политики в политических целях".