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Байден провел переговоры с союзниками – обсуждали поддержку Украины и давление на Россию

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 23:29
Байден провел переговоры с союзниками – обсуждали поддержку Украины и давление на Россию - Фото
Джо Байден (фото: EPA)

Президент США Джо Байден провел переговоры с союзниками, на которых поднял вопрос поддержки Украины и давления на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. 

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Байден обсудил международную поддержку Украины, в частности, предоставление военной и экономической помощи, а также постоянное увеличение расходов России, чтобы привлечь Кремль к ответственности за войну против Украины. 

Также лидеры подняли вопрос энергетического шантажа России и согласились в необходимости обеспечения устойчивых поставок энергоресурсов в Европу. 

В переговорах участвовали премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также представители Франции и Европейского союза. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война военная помощь джо байден
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