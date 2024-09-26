Байден созывает Рамштайн-25 на уровне лидеров
В октябре в Германии по инициативе президента США Джо Байдена состоится 25-е заседание в формате "Рамштайн". Об этом заявил американский лидер во время визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Белого дома.
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"На следующий месяц я созову встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии для координации усилий более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", – заявил Байден.
Он также объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на общую сумму $7,9 млрд и о решении впервые предоставить Силам обороны дальнобойные авиабомбы Joint Standoff Weapon, подходящие для истребителей F-16.
"Благодаря этим действиям мое послание четкое: Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне", – заявил Байден.
- Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" прошла 6 сентября, там лично присутствовал Зеленский.
- Среди результатов Рамштайна-24 – пакеты помощи от США, Канады, Швеции, Нидерландов, Испании и других.
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