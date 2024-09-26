Байден скликає Рамштайн-25 на рівні лідерів

Джо Байден (Фото: ЕРА)

У жовтні в Німеччині за ініціативи президента США Джо Байдена відбудеться 25-те засідання у форматі "Рамштайн". Про це заявив американський лідер під час візиту до Вашингтона президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба Білого дому.

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"Наступного місяця я скличу зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", – заявив Байден.

Він також оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні на загальну суму $7,9 млрд і про рішення вперше надати Силам оборони далекобійні авіабомби Joint Standoff Weapon, які підходять для винищувачів F-16.

"Завдяки цим діям моє послання чітке: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у цій війні", – заявив Байден.

Попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулась 6 вересня, там особисто був присутній Зеленський.

Серед результатів Рамштайну-24 – пакети допомоги від США, Канади, Швеції, Нідерландів, Іспанії та інших.

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