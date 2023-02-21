Байден уверен, что Украина выстоит, но впереди очень горькие дни – и победы, и трагедии
Президент США Джо Байден, выступая в Польше с речью, приуроченной к годовщине полномасштабного вторжения, выразил уверенность в том, что Украина выстоит, однако впереди еще будут тяжелые времена.
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"Защита свободы – это не работа на один день или год. Это всегда трудно и всегда важно. Украина обороняется против такой полномасштабной военной кампании, и мы понимаем, что будут продолжаться тяжелые и очень горькие дни. Будут и победы, и трагедии", – сказал Байден.
Американский лидер подчеркнул, что Украина продолжает бороться, а США и союзники будут и дальше помогать, чтобы у страны было все для того, чтобы дать отпор российской агрессии и отвоевать свои территории.
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- Вчера Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом. Поездку до последнего держали в секрете, Байден добирался до Украины на поезде от польской границы. Перед визитом администрация США связывалась с РФ, чтобы избежать прямого конфликта между двумя ядерными державами.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
- Байден анонсировал дополнительную помощь Украине на $2,5 млрд.
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