Байден уверен, что Украина выстоит, но впереди очень горькие дни – и победы, и трагедии

Президент США Джо Байден, выступая в Польше с речью, приуроченной к годовщине полномасштабного вторжения, выразил уверенность в том, что Украина выстоит, однако впереди еще будут тяжелые времена.

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"Защита свободы – это не работа на один день или год. Это всегда трудно и всегда важно. Украина обороняется против такой полномасштабной военной кампании, и мы понимаем, что будут продолжаться тяжелые и очень горькие дни. Будут и победы, и трагедии", – сказал Байден.

Американский лидер подчеркнул, что Украина продолжает бороться, а США и союзники будут и дальше помогать, чтобы у страны было все для того, чтобы дать отпор российской агрессии и отвоевать свои территории.

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Оксана Житнюк

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