Белый дом отказался сотрудничать в деле об импичменте Трампа

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Белый дом официально отказался сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает BBC.

В администрации президента США назвали процесс импичмента "безосновательным" и "конституционно недействительным"

Агентство сообщает, что ответ Белого дома поступил после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Евросоюзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа с Зеленским. Текст появился на сайте Белого дома.

В ней Зеленский, в частности, согласился рассмотреть вопрос о расследовании дела о компании Хантера Байдена – сына политического конкурента Трампа Джозефа Байдена.

Также оба президента раскритиковали действия по поддержке Украины со стороны ЕС, в частности лидеров Франции Эмманюэля Макрона и Германии Ангелы Меркель.

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