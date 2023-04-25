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Бербок проигнорировала Совбез ООН: не захотела слушать ложь Лаврова – Bild﻿

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 22:27
Бербок проигнорировала Совбез ООН: не захотела слушать ложь Лаврова – Bild﻿ - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отсутствовала на вчерашнем заседании Совета безопасности ООН, так как "не хотела слушать ложь" главы МИД РФ Сергея Лаврова, когда Россия председательствует в Совбезе. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Германии.

В материале сказано, что Бербок отвергла приглашение и вместо этого занялась спасением немецких граждан из Судана.

В немецких дипломатических кругах прокомментировали журналистам, что Лавров хочет устроить в Совбезе "бизнес как обычно" (business as usual), а Россия тем временем со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну против Украины.

Немецкие дипломаты сказали журналистам, что они "недоступны для таких циничных и прозрачных пропагандистских игр".

"Говоря простым языком: Бербок намеренно отказала Лаврову, не желая слушать его ложь", – сказано в материале.

СПРАВКА. Председательство в Совбезе ООН осуществляется каждым из членов поочередно в течение одного месяца согласно названиям государств-членов в соответствии с английским алфавитом. Эту роль принимают 12 стран из 15 членов Совета безопасности ООН.
  • 1 апреля Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Кулеба назвал это "неудачной шуткой".
  • Зеленский назвал "абсурдной и деструктивной" новостью то, что государство-террорист Россия, ежедневно убивающая мирных украинских граждан, включая детей, начала  председательствовать в Совбезе ООН.

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Оксана Житнюк
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ООН Германия Сергей Лавров Анналена Бербок
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