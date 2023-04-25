Бербок проигнорировала Совбез ООН: не захотела слушать ложь Лаврова – Bild
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отсутствовала на вчерашнем заседании Совета безопасности ООН, так как "не хотела слушать ложь" главы МИД РФ Сергея Лаврова, когда Россия председательствует в Совбезе. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в дипломатических кругах Германии.
В материале сказано, что Бербок отвергла приглашение и вместо этого занялась спасением немецких граждан из Судана.
В немецких дипломатических кругах прокомментировали журналистам, что Лавров хочет устроить в Совбезе "бизнес как обычно" (business as usual), а Россия тем временем со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну против Украины.
Немецкие дипломаты сказали журналистам, что они "недоступны для таких циничных и прозрачных пропагандистских игр".
"Говоря простым языком: Бербок намеренно отказала Лаврову, не желая слушать его ложь", – сказано в материале.
- 1 апреля Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Кулеба назвал это "неудачной шуткой".
- Зеленский назвал "абсурдной и деструктивной" новостью то, что государство-террорист Россия, ежедневно убивающая мирных украинских граждан, включая детей, начала председательствовать в Совбезе ООН.
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