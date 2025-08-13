Бессент заявил, что на Аляске Трамп собирается давить на Путина санкциями

Скотт Бессент (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске планирует использовать вопрос санкций против России в качестве элемента давления. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в эфире Bloomberg Television, передает Sky News.

По словам Бессента, американский лидер "четко даст понять Путину, что рассматриваются все варианты санкций".

"Санкции могут быть ужесточены, могут быть смягчены и могут иметь временные рамки", – перечислил варианты чиновник.

Бессент добавил, что европейцам необходимо присоединиться к США и "помочь создать больше рычагов влияния".