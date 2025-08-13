Бессент заявил, что на Аляске Трамп собирается давить на Путина санкциями
Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске планирует использовать вопрос санкций против России в качестве элемента давления. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в эфире Bloomberg Television, передает Sky News.
По словам Бессента, американский лидер "четко даст понять Путину, что рассматриваются все варианты санкций".
"Санкции могут быть ужесточены, могут быть смягчены и могут иметь временные рамки", – перечислил варианты чиновник.
Бессент добавил, что европейцам необходимо присоединиться к США и "помочь создать больше рычагов влияния".
- 15 августа у Трампа запланировано встретиться с Путиным на Аляске по урегулированию войны России против Украины.
- Axios утверждает, что Трамп всё ещё зол на Путина и делает пророссийские заявления исключительно для того, чтобы заключить сделку.
- 11 августа сообщалось, что Европейский Союз будет работать над ужесточением санкций против России для прекращения войны в Украине и предотвращения дальнейшей агрессии в Европе.
