Бессент заявив, що на Алясці Трамп збирається тиснути на Путіна санкціями

Скотт Бессент (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці планує використати питання санкцій проти Росії як елемент тиску. Про це повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент в етері Bloomberg Television, передає Sky News.

За словами Бессента, американський лідер "чітко дасть Путіну зрозуміти, що всі варіанти щодо санкцій розглядаються".

"Санкції можуть бути посилені, можуть бути послаблені й можуть мати часові межі", – перелічив варіанти чиновник.

Бессент додав, що європейцям потрібно приєднатися до США та "допомогти створити більше важелів впливу".