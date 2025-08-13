Бессент заявив, що на Алясці Трамп збирається тиснути на Путіна санкціями
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці планує використати питання санкцій проти Росії як елемент тиску. Про це повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент в етері Bloomberg Television, передає Sky News.
За словами Бессента, американський лідер "чітко дасть Путіну зрозуміти, що всі варіанти щодо санкцій розглядаються".
"Санкції можуть бути посилені, можуть бути послаблені й можуть мати часові межі", – перелічив варіанти чиновник.
Бессент додав, що європейцям потрібно приєднатися до США та "допомогти створити більше важелів впливу".
- 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Axios стверджує, що Трамп усе ще розлючений на Путіна і робить проросійські заяви лише для того, щоб укласти угоду.
- 11 серпня повідомлялося, що Європейський Союз працюватиме над посиленням санкцій проти Росії задля припинення війни в Україні та запобігання подальшій агресії у Європі.
