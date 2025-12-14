"Били всю ночь, а потом "напомнили" о смене". Аналитик рассказал о пытках против работников ЗАЭС

Сотрудники оккупированной Запорожской АЭС "не только работают, но и рискуют жизнью", рассказал LIGA.net исследователь Truth Hounds

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Россияне систематически применяют пытки против работников Запорожской атомной электростанции. Одного из них захватчики длительное время избивали, чтобы он подписал контракт с госкорпорацией Росатом, а потом "напомнили", что ему скоро время идти на смену. Об этом для текста LIGA.net сообщил старший исследователь международной правозащитной организации Truth Hounds Денис Султангалиев.

"Эти люди [работники ЗАЭС] не только работают, но и рискуют жизнью. Один из операторов рассказал, что его били всю ночь, а потом сказали, что через два часа он должен выходить на смену", – отметил он.

Исследователь отметил, что психологическое состояние оператора очень важно для безопасности станции: если же оператор не уверен в собственной безопасности, то он не сможет адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Другой работник ЗАЭС подробнее рассказал об инциденте с его коллегой.

"После ночной смены, россияне забрали его со стойки регистрации. Они отвели его домой, обыскали дом, избили, физически издевались над ним, отвели в гараж, потом в полицейский участок и сказали, что дают ему время до конца недели, чтобы подписать контракт, поскольку его лицензия заканчивается. После всего этого, [вечером,] они отпустили его и сказали: "Не забудь, через два часа время выходить на смену", – сказал сотрудник станции.

Нехватка работников ставит под угрозу безопасность всей ЗАЭС, поскольку ее невозможно обеспечить на таком стратегическом объекте без надлежащего персонала, отметил Султангалиев.

Однако, подчеркнул он, основная проблема заключается не только в технике, но и в людях, которые выполняют работу в ужасных условиях.

Truth Hounds задокументировала систематическое применение пыток оккупантами против персонала станции, а среди минимум 226 случаев незаконного задержания жителей Энергодара 78 касаются работников станции.

Аналитик также рассказал, что Энергодар стал огромной тюрьмой, а корпорация оккупантов Росатом контролирует не только ЗАЭС, но и весь город – школы, больницы и коммунальные услуги.

"Мы не знаем ни одного случая, когда одна организация управляет и ядерной инфраструктурой, и жизнью целого города. Это абсолютно ненормально и опасно", – акцентировал Султангалиев.