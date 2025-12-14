"Били всю ніч, а потім "нагадали" йти на зміну". Аналітик розповів про тортури щодо працівників ЗАЕС

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Росіяни систематично застосовують тортури проти працівників Запорізької атомної електростанції. Одного з них загарбники тривалий час били, щоб він підписав контракт з держкорпорацією Росатом, а потім "нагадали", що йому скоро час йти на зміну. Про це для тексту LIGA.net повідомив старший дослідник міжнародної правозахисної організації Truth Hounds Денис Султангалієв.

"Ці люди [працівники ЗАЕС] не тільки працюють, але й ризикують життям. Один з операторів розповів, що його били всю ніч, а потім сказали, що через дві години він має виходити на зміну", – зазначив він.

Дослідник наголосив, що психологічний стан оператора є дуже важливим для безпеки станції: якщо ж оператор не впевнений у власній безпеці, то він не зможе адекватно реагувати на надзвичайні ситуації.

Інший працівник ЗАЕС детальніше розповів про інцидент з його колегою.

"Після нічної зміни, росіяни забрали його зі стійки реєстрації. Вони відвели його додому, обшукали будинок, побили, фізично знущалися з нього, відвели до гаража, потім до поліцейського відділку і сказали, що дають йому час до кінця тижня, щоб підписати контракт, оскільки його ліцензія закінчується. Після всього цього, [ввечері,] вони відпустили його і сказали: "Не забудь, через дві години час виходити на зміну", – сказав співробітник станції.

Нестача працівників ставить під загрозу безпеку всієї ЗАЕС, оскільки її неможливо забезпечити на такому стратегічному об'єкті без належного персоналу, зауважив Султангалієв.

Проте, наголосив він, основна проблема полягає не лише у техніці, але й у людях, котрі виконують роботу у жахливих умовах.

Truth Hounds задокументувала систематичне застосування тортур окупантами проти персоналу станції, а серед мінімум 226 випадків незаконного затримання мешканців Енергодару 78 стосуються працівників станції.

Аналітик також розповів, що Енергодар став величезною в'язницею, а корпорація окупантів Росатом контролює не лише ЗАЕС, але й усе місто – школи, лікарні та комунальні послуги.

"Ми не знаємо жодного випадку, коли одна організація керує і ядерною інфраструктурою, і життям цілого міста. Це абсолютно ненормально і небезпечно", – акентував Султангалієв.