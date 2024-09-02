Благодаря Курской операции Силы обороны захватили в плен более 600 россиян – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Благодаря операции Сил обороны в Курской области России удалось взять в плен более 600 солдат государства-агрессора. Об этом на совместном с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Что касается Курской операции и обменов. Обменный фонд пополняется и обмены пошли. И не просто так у нас есть обмены. А потому, что у нас есть кого обменивать на ребят, которые находятся в плену", – сказал глава государства.

Он добавил, что в рамках Курской операции Силы обороны захватили в плен более 600 человек, поэтому есть на кого менять украинских военнопленных.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Россия перебросила на это направление около 30 000 военных из Украины.

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