Завдяки Курській операції Сили оборони захопили в полон понад 600 росіян – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Завдяки операції Сил оборони в Курській області Росії вдалося взяти в полон понад 600 солдатів держави-агресора. Про це на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Що стосується Курської операції й обмінів. Обмінний фонд поповнюється й обміни пішли. І не просто так у нас є обміни. А через те, що у нас є кого обмінювати на хлопців і дівчат, які знаходяться в полоні", – сказав глава держави.

Він додав, що у межах Курської операції Сили оборони захопили в полон понад 600 людей, тому є на кого міняти українських військовополонених.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.

Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів і щоденно просувається. Росія перекинула на цей напрямок майже 30 000 військових з України.

Читайте також: Обмін з Росією: 115 військовополонених повернулися до України