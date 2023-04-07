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Блинкен призвал Китай уважать суверенитет Украины не риторически, а на деле

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 14:44
Блинкен призвал Китай уважать суверенитет Украины не риторически, а на деле - Фото
Энтони Блинкен (фото — EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "действительно позитивными" некоторые из "мирных идей" Китая по войне России против Украины, но добавил, что Пекин "пытается добиться и того, и другого", когда говорит о прекращении боевых действий, при этом поддерживая российского диктатора Владимира Путина. Об этом глава Госдепартамента сказал Euronews в Брюсселе.

Он подчеркнул, что "самый первый элемент из того, что он [Китай] выложил на стол – суверенитет – это должно быть в центре внимания".

Блинкен добавил, что у Китая есть "определенные рычаги воздействия" на Москву, и в их отношениях Россия "все больше зависит от Китая" как "младший партнер".

"И внимание Китая должно быть сосредоточено на том, чтобы убедить Россию действительно уважать суверенитет Украины и вернуть территорию, захваченную ею силой в нарушение Устава ООН и суверенитета Украины", – сказал топ-дипломат США.

Он считает, что Пекин "пытается добиться и того, и другого", то есть хочет, чтобы Китай рассматривали как борца за мир, и в то же время "продолжает различными способами поддерживать Россию" и продвигать российскую пропаганду о войне против Украины.

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Госсекретарь отметил, что Вашингтон "полон решимости убедиться, что мы ответственно относимся к нашим отношениям с Китаем", так как "это то, чего ожидают другие страны, и это то, что мы стремимся делать".

"И опять же, никто не ищет конфликта. Наоборот. Мы хотим убедиться, что избегаем этого. И да, мы участвуем в конкуренции. В конкуренции нет ничего плохого, если она справедлива. Но мы хотим убедиться, что эта конкуренция не перерастает в конфликт", – подытожил Блинкен.

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Євген Пилипенко
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Китай война геополитика Энтони Блинкен
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