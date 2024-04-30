Блинкен: Россия сейчас производит оружие быстрее, чем когда-либо в своей истории

Как отметил госсекретарь США, новое оружие Россия начала производить быстрее в результате поставок станков, микроэлектроники и оптики в страну

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

За последний год Россия изготовила новое вооружение, в частности, боеприпасы, ракеты, танки и бронемашины более быстрыми темпами, чем когда-либо в своей современной истории. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в беседе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде в Саудовской Аравии.

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После своего визита в Китай, во время которого Блинкен обсуждал с высшим представительством страны, в том числе и войну в Украине, он заявил, что Россия начала производить новое вооружение скорее в результате "огромной" поставки станков, микроэлектроники и оптики. Он отметил, что эти вещи поступают в РФ преимущественно из Китая.

"70% станков, 90% микроэлектроники поступают из Китая. Это товары двойного назначения, но мы очень четко знаем, куда идет так много из них", – сказал Блинкен.

По мнению госсекретаря США, это создает две проблемы: возможность российской армии продолжать войну против Украины и возобновлять оборонно-промышленную базу РФ.

"Итак, в то же время, когда Россия ищет лучшие отношения со странами Европы, она также подпитывает наибольший вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны. И, как я поделился с моими китайскими коллегами, вы не можете иметь и то, и другое" , – сказал он.

Блинкен отметил, что знает обеспокоенность европейских лидеров поддержкой Китая оборонно-промышленной базы России. По его словам, это представляет угрозу безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Я не собираюсь вешать ярлыки, кроме как сказать, что они [Китай] нас четко услышали, но я думаю, что не менее важно – возможно, даже более важно – то, что они слышат это от европейских стран", – добавил он. .

8 апреля пресс-секретарь МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критики или давление" из-за своих связей с Москвой.

19 апреля Блинкен заявил, что Китай является основным поставщиком критически важных компонентов для изготовления оружия, которое Россия использует в войне против Украины.

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